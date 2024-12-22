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Дэвид Култхард: «Президент ФИА снисходительно ответил пилотам, словно их мнение ничего не значит. Со мной боссы никогда не обращались как с ребенком»

Култхард встал на сторону пилотов в конфликте с президентом ФИА.

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард посчитал неправильными ремарки президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема в адрес пилотов.

Ассоциация гонщиков Гран-при написала открытое письмо бен Сулайему, тот в ответ сообщил, что пилоты должны заниматься своим делом – гоняться.

«Перед Лас-Вегасом пилоты послали письмо президенту ФИА с требованием большей прозрачности и спросили, как ФИА тратит деньги от штрафов. Во многих случаях гонщики платят их напрямую. Также они призвали к более уважительному подходу, если говорить о мате, ювелирных украшениях – чтобы с ними обращались как со взрослыми.

Снисходительный ответ – именно то, что в наши дни бесит людей. Вот что беспокоит – тебя, можно сказать, отодвигают в сторону, словно твое мнение ничего не значит. Мы преклоняемся перед этими ребятами. Мы отмечаем мастерство этих ребят. Чемпионство в зачете гонщиков – вот что привлекает все внимание.

А потом более взрослые люди тебе говорят: «Знаешь, просто садись в машину и пилотируй». Я никогда не испытывал такого с [боссами в «Ф-1»] Фрэнком Уильямсом, Роном Деннисом, господином Матешицем или Кристианом [Хорнером], со мной никогда не обращались как с ребенком, даже когда я очевидным образом мочился на ковер – например, мой болид лишался всех четырех колес.

Мне ни разу не сказали: «О чем ты думал? Что ты наделал?» – поделился мыслями Култхард в подкасте Formula For Success.

Соведущий подкаста и бывший владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан согласился с собеседником:

«Дэвид, просто в точку. Когда людям, находящимся на самой вершине автоспорта, не дают права голоса, а их вопрос игнорируют, страдает от этого Мохаммед.

Скоро перевыборы, и я бы посчитал, что ему нужно принять мнение гонщиков. По меньшей мере начать диалог, сказать: «Ладно, дайте мне трех человек, будь то Льюис [Хэмилтон], Алонсо и этот парень, проведем встречу».

В мире происходят войны, и, если бы между протагонистами был диалог, может, войны и не понадобились бы. Вот в чем проблема. Отношения между гонщиками и ФИА зашли в тупик, и это надо прекратить».

Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»

Президент ФИА о критике: «Не дело гонщиков – пусть пилотируют. Я засел в мозгах у прессы, которая обвиняет меня во всем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoДитрих Матешиц
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoФернандо Алонсо
logoДэвид Култхард
logoФрэнк Уильямс
logoФормула-1
logoЭдди Джордан
logoКристиан Хорнер
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Лас-Вегаса
logoРон Деннис
logoФИА
logoМохаммед бен Сулайем
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