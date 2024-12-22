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Кристиан Хорнер: «Ферстаппен как терьер, вцепившийся в лодыжку»

Хорнер сравнил Ферстаппена с терьером.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился рассуждениями о дружбе Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом, поставил нидерландца в один ряд с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, а также провел параллели между своим пилотом и терьером.

«[Ферстаппен и Норрис –] очень разные люди, у них разные характеры. Думаю, присутствует уважение, а это главное. Являются ли они теми людьми, которые провели бы вместе Рождество? Пожалуй, нет. У Макса есть другие друзья в «Формуле-1».

Ландо Норрис – его хороший приятель. Они вместе отправлялись на многие гонки. Но, когда соперничаешь, давление неизбежно.

С Максом тяжело бороться, и он знает правила. Он будет жестко сражаться с любым великим пилотом, будь то Сенна, Шумахер или Хэмилтон. Все они вызывали споры. А Макс обладает особенной аурой – с ним очень и очень тяжело, он никогда не сдается. Он как терьер, вцепившийся тебе в лодыжку. Если хочешь его обогнать, придется как следует потрудиться», – сказал Кристиан в интервью TalkSPORT.

Тото Вольфф о Хорнере: «Маленький тявкающий терьер. Как ты смеешь комментировать душевное состояние Расселла?»

Кристиан Хорнер ответил Вольффу: «Лучше буду терьером, чем волком»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМихаэль Шумахер
logoЛандо Норрис
logoКристиан Хорнер
logoАйртон Сенна
logoМакларен
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