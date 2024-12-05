Тото Вольфф о Хорнере: «Маленький тявкающий терьер. Как ты смеешь комментировать душевное состояние Расселла?»

Вольфф сравнил Хорнера с собакой из-за замечания о Расселле.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф вступился за Джорджа Расселла , об «истерике» которого говорил руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер на Гран-при Катара в свете скандала с Максом Ферстаппеном .

«Если ты этого не делаешь, значит, не справляешься со своей ролью. Это просто слабо. В конечном счете, почему он считает себя вправе высказываться о моем гонщике? Как так получилось?

Но я потратил всего 90 секунд, думая об этом. Маленький тявкающий терьер. Всегда есть что сказать.

Это дело пилотов, Джорджа и Макса, и я не хочу вмешиваться. Но, если другой руководитель команды называет Джорджа истеричным, для меня это пересечение линии.

Интеллектуальный психоанализ точно не является его сильной стороной, но это был серьезный выбор слова. Как ты смеешь комментировать душевное состояние моего гонщика?» – задал риторический вопрос Вольфф.

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