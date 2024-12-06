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Кристиан Хорнер ответил Вольффу: «Лучше буду терьером, чем волком»

Хорнер отреагировал на сравнение себя с собакой.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал высказывание коллеги из «Мерседеса» Тото Вольффа, который назвал британца «маленьким тявкающим терьером».

«Обожаю терьеров, отличные собаки. У меня было четыре таких, была пара вест-хайленд-терьеров – их звали Берни и Флавио. Плюс терьеров в том, что они невероятно преданные. Берни был немного агрессивной собачкой, нападал на всех, Флавио был чуть более спокойным, просто проводил время, любил поесть.

Если тебя назвали терьером, разве это так плохо? Они не боятся нападать на более крупных собак. Я лучше буду терьером, чем волком, пожалуй», – заявил Кристиан на Гран-при Абу-Даби.

Тото Вольфф о Хорнере: «Маленький тявкающий терьер. Как ты смеешь комментировать душевное состояние Расселла?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoФормула-1
logoРед Булл
собаки
logoГран-при Абу-Даби
logoКристиан Хорнер
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