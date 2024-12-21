4-е место Норриса и 10-е Цуноды – в топ-10 лучших выступлений в 2024 году по версии Autosport
Портал Autosport поделился списком из десяти сильнейших гонок в исполнении пилотов «Формулы-1» в 2024 году.
При составлении рейтинга не учитывали спринты. Журналисты решили не включать в список более одного перформанса от конкретного спортсмена. Кроме того, СМИ учло мнение самих гонщиков и команд.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал четыре победы в завершившемся сезоне, однако в рейтинг попал прорыв в Баку на четвертую позицию. Высоко оценили и десятое место лидера «РБ» Юки Цуноды по итогам домашней гонки в Сузуке.
Издание не ранжировало выступления – они приведены в хронологическом порядке.
Лучшие выступления 2024 года в «Формуле-1» (Autosport)
Карлос Сайнс («Феррари») – победа на Гран-при Австралии
Юки Цунода («РБ») – десятое место на Гран-при Японии
Нико Хюлькенберг («Хаас») – шестое место на Гран-при Австрии
Льюис Хэмилтон («Мерседес») – победа на Гран-при Великобритании
Шарль Леклер («Феррари») – победа на Гран-при Италии
Оскар Пиастри («Макларен») – победа на Гран-при Азербайджана
Ландо Норрис («Макларен») – четвертое место на Гран-при Азербайджана
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – победа на Гран-при Сан-Паулу
Эстебан Окон («Альпин») – второе место на Гран-при Сан-Паулу
Джордж Расселл («Мерседес») – победа на Гран-при Лас-Вегаса
Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера
Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport
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