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4-е место Норриса и 10-е Цуноды – в топ-10 лучших выступлений в 2024 году по версии Autosport

Журналисты назвали десятку лучших индивидуальных выступлений года в «Ф-1».

Портал Autosport поделился списком из десяти сильнейших гонок в исполнении пилотов «Формулы-1» в 2024 году.

При составлении рейтинга не учитывали спринты. Журналисты решили не включать в список более одного перформанса от конкретного спортсмена. Кроме того, СМИ учло мнение самих гонщиков и команд.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал четыре победы в завершившемся сезоне, однако в рейтинг попал прорыв в Баку на четвертую позицию. Высоко оценили и десятое место лидера «РБ» Юки Цуноды по итогам домашней гонки в Сузуке.

Издание не ранжировало выступления – они приведены в хронологическом порядке.

Лучшие выступления 2024 года в «Формуле-1» (Autosport)

Карлос Сайнс («Феррари») – победа на Гран-при Австралии

Юки Цунода («РБ») – десятое место на Гран-при Японии

Нико Хюлькенберг («Хаас») – шестое место на Гран-при Австрии

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – победа на Гран-при Великобритании

Шарль Леклер («Феррари») – победа на Гран-при Италии

Оскар Пиастри («Макларен») – победа на Гран-при Азербайджана

Ландо Норрис («Макларен») – четвертое место на Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – победа на Гран-при Сан-Паулу

Эстебан Окон («Альпин») – второе место на Гран-при Сан-Паулу

Джордж Расселл («Мерседес») – победа на Гран-при Лас-Вегаса

Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера

Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
Гран-при Австралии
logoШарль Леклер
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoЭстебан Окон
logoМакларен
logoНико Хюлькенберг
Гран-при Великобритании
logoХаас
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
Гран-при Японии
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
Гран-при Азербайджана
logoГран-при Лас-Вегаса
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoАльпин
Гран-при Австрии
logoЮки Цунода
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