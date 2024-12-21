Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера
Руководители команд «Формулы-1» приняли участие в голосовании на звание лучшего гонщика сезона-2024.
Каждый из десяти боссов присуждал баллы пилотам по системе «Ф-1» – от 25 очков первому месту до одного десятому. Затем баллы от всех менеджеров складывались.
Впервые за семь лет существования рейтинга один из пилотов получил максимум баллов – все руководители поставили на первую позицию лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Вторым стал вице-чемпион Ландо Норрис из «Макларена», третью строчку занял представитель «Феррари» Шарль Леклер.
Топ-10 гонщиков по версии руководителей команд «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 250 баллов
2. Ландо Норрис («Макларен») – 178
3. Шарль Леклер («Феррари») – 121
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 113
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 110
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 86
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 54
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 39
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 27
10. Пьер Гасли («Альпин») – 21
Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport
Ферстаппен и Леклер возглавили рейтинг The Race по итогам 2024 года, Хэмилтон – 9-й, Перес – 20-й
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