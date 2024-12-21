Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера

Боссы определили десятку сильнейших пилотов 2024 года в «Ф-1».

Руководители команд «Формулы-1» приняли участие в голосовании на звание лучшего гонщика сезона-2024.

Каждый из десяти боссов присуждал баллы пилотам по системе «Ф-1» – от 25 очков первому месту до одного десятому. Затем баллы от всех менеджеров складывались.

Впервые за семь лет существования рейтинга один из пилотов получил максимум баллов – все руководители поставили на первую позицию лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена . Вторым стал вице-чемпион Ландо Норрис из «Макларена », третью строчку занял представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Топ-10 гонщиков по версии руководителей команд «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 250 баллов

2. Ландо Норрис («Макларен») – 178

3. Шарль Леклер («Феррари ») – 121

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 113

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 110

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 86

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 54

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 39

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 27

10. Пьер Гасли («Альпин») – 21

Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport

Ферстаппен и Леклер возглавили рейтинг The Race по итогам 2024 года, Хэмилтон – 9-й, Перес – 20-й