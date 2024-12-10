0

Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport

Издание Autosport опубликовало свой топ-10 пилотов «Формулы-1» по итогам 2024 года.

Первую строчку занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а лидер «Феррари» Шарль Леклер опередил вице-чемпиона Ландо Норриса из «Макларена», заняв второе место.

Ветераны Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») замкнули десятку.

Топ-10 гонщиков «Ф-1» 2024 года (Autosport)

1. Макс ФерстаппенРед Булл»)

2. Шарль ЛеклерФеррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЛандо Норрис
logoФеррари
logoХаас
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoАльпин
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoПьер Гасли
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зак Браун: «Макларен» идет на смелый риск с болидом-2025. Любая из топ-команд может выиграть оба титула»
3сегодня, 12:55
Журналист Бенсон: «Мерседес» подписал бы Ферстаппена в мгновение ока – неважно, к Расселлу или Антонелли»
11сегодня, 12:22
Мартин Брандл: «Назвать стюардов «тупыми идиотами» – совсем не справедливо и не умно со стороны Ферстаппена»
27сегодня, 10:58
Нико Росберг о Хэмилтоне в Абу-Даби: «Пилотаж величайшего в истории, безумный обгон Расселла»
12сегодня, 10:24
Сайнс в «Уильямсе» лидирует на тестах в Абу-Даби после утренней сессии, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
16сегодня, 09:28
Мартин Брандл: «Браун и Стелла – инь и ян, работающие в унисон в «Макларене»
1сегодня, 09:09
Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах
5сегодня, 08:20Фото
Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби
9сегодня, 07:00
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтону лучше как следует подготовиться. Ведь в «Ф-1» есть настоящий монстр квалификации – и это Леклер»
48вчера, 17:15
Валттери Боттас о сходе в Абу-Даби: «Я явно не так хотел завершить карьеру в «Формуле-1» – поэтому скажу, что пока не закончил»
1вчера, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10