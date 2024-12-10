Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport
Издание Autosport опубликовало свой топ-10 пилотов «Формулы-1» по итогам 2024 года.
Первую строчку занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а лидер «Феррари» Шарль Леклер опередил вице-чемпиона Ландо Норриса из «Макларена», заняв второе место.
Ветераны Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») замкнули десятку.
Топ-10 гонщиков «Ф-1» 2024 года (Autosport)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком
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