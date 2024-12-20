«Меня больше впечатлил Цунода». Джонни Херберт не согласен с выбором «Ред Булл» в пользу Лоусона
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Юки Цунода в большей степени заслуживал повышения в «Ред Булл», чем Лиам Лоусон.
В «Ред Булл» договорились с Серхио Пересом о расторжении контракта и перевели Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» в главную команду.
«Лично меня больше всех впечатлил Юки. Мне нравится его энергичность, он не боится проявлять эмоции, покричать иногда. Мне нравится то, как он проявляет себя в квалификациях – где настрой является его преимуществом.
Он не боится прямо высказывать свое мнение что о команде, что о других гонщиках. Чтобы бороться с лучшими, вам нужен именно такой менталитет.
Смог бы он победить Макса? Я в этом не уверен, но думаю, что он был бы близок к нему по скорости. А это именно то, что нужно «Ред Булл», – рассказал Херберт.
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