«Меня больше впечатлил Цунода». Джонни Херберт не согласен с выбором «Ред Булл» в пользу Лоусона

Херберт высказался о выборе напарника для Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Юки Цунода в большей степени заслуживал повышения в «Ред Булл», чем Лиам Лоусон .

В «Ред Булл» договорились с Серхио Пересом о расторжении контракта и перевели Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз » в главную команду.

«Лично меня больше всех впечатлил Юки. Мне нравится его энергичность, он не боится проявлять эмоции, покричать иногда. Мне нравится то, как он проявляет себя в квалификациях – где настрой является его преимуществом.

Он не боится прямо высказывать свое мнение что о команде, что о других гонщиках. Чтобы бороться с лучшими, вам нужен именно такой менталитет.

Смог бы он победить Макса ? Я в этом не уверен, но думаю, что он был бы близок к нему по скорости. А это именно то, что нужно «Ред Булл», – рассказал Херберт.

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