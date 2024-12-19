11 Гран-при Лоусона – наименьший показатель среди гонщиков, повышенных в «Ред Булл» из младшей команды
Лоусон установил рекорд «Ред Булл», не проведя ни одной гонки.
Новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон получил повышение из второй команды «быков» с наименьшим количеством проведенных гонок в «Формуле-1».
На счету новозеландца 11 Гран-при в 2023 и 2024 годах за «РБ» (ранее – «Торо Россо» / «Альфа Таури», с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»). Ранее в «Ред Булл» из итальянского коллектива отправлялись Алекс Албон (12 гонок в «Ф-1» на момент перехода), Даниил Квят (19), Макс Ферстаппен (23), Себастьян Феттель (26), Пьер Гасли (26) и Даниэль Риккардо (50).
«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса
Кристиан Хорнер: «Гоночный темп Лоусона лучше, чем у Цуноды, квалификационный темп очень близок, есть потенциал, психологическая устойчивость»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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