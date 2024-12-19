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Лиам Лоусон о переходе в «Ред Булл»: «Мечта всей жизни, ради которой я работал с восьми лет»

Лоусон прокомментировал повышение в «Ред Булл».

Новозеландский пилот Лиам Лоусон поделился эмоциями по поводу перехода из «РБ» в «Ред Булл» в 2025 году.

«Быть объявленным пилотом «Ред Булл» – мечта всей жизни для меня, я этого хотел, работал ради этого с тех пор, как мне было восемь лет. Невероятный путь.

Хочу сказать огромное спасибо всей команде «РБ» за поддержку – последние шесть гонок сыграли колоссальную роль в моей подготовке к этому следующему шагу.

Также хочу поблагодарить Кристиана [Хорнера], Гельмута [Марко] и всю семью «Ред Булл» за то, что поверили в меня и предоставили мне такую возможность. Я в невероятном предвкушении от предстоящей работы с Максом [Ферстаппеном], от шанса поучиться у чемпиона мира. Нет сомнений, что я извлеку уроки благодаря его опыту. Не терпится начать!» – заявил Лиам.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил многообещающий дебют Лоусона в «РБ»:

«Выступления Лиама на протяжении двух отрезков за «РБ» показали, что он не только способен показывать сильные результаты, но также является настоящим бойцом, который не боится бороться с лучшими и оказываться впереди.

Его приход продолжает долгую историю продвижения пилотов молодежной программы «Ред Булл», и он следует по стопам тех, кто побеждал в чемпионатах и гонках – Себастьяна Феттеля и, конечно, Макса Ферстаппена.

Нет сомнений, что выступления в паре с Максом, четырехкратным чемпионом и, безусловно, одним из величайших пилотов в истории «Ф-1» – пугающая задача, но, уверен, Лиам справится с вызовом и продемонстрирует выдающиеся результаты в следующем году».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Ред Булл»
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoСебастьян Феттель
logoРейсинг Буллз
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
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