Зак Браун: «Надеюсь, вызовом для «Макларена» станет сражение Норриса и Пиастри за титул в последней гонке 2025 года»

Браун порассуждал о потенциальной борьбе за титул между пилотами «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун допускает, что судьба личного чемпионства в 2025 году решится в сражении Ландо Норриса и Оскара Пиастри .

«Почему бы не позариться и не личный зачет, и на Кубок конструкторов? Такова цель на следующий год.

У Ландо восемь поулов – невероятно, Оскар провел фантастический сезон, так что у нас два пилота, которые способны сражаться за чемпионство. И я уверен, что все мужчины и женщины, работающие у нас, предоставят им еще один болид, позволяющий сражаться за победы в гонках, сражаться за титул.

Хорошая новость в том, что сезон начнет разворачиваться с того момента, где мы остановились в Абу-Даби . Мы набрали невероятный ход, я уверен в гоночной бригаде и всех сотрудниках на базе», – заявил Браун.

Менеджер ответил на вопрос, будет ли тяжело команде справляться с противостоянием двух амбициозных гонщиков:

«Лишь один из них может победить в каждый конкретный уик-энд. Они отличные напарники, отличные командные игроки – все видели, что произошло в Катаре : мы сказали Ландо, что не нужно разменивать позиции, однако он настоял на том, что у него остался долг перед напарником.

Конечно, когда начинается шоу, оба хотят победить, но они сражаются чисто. Убежден, временами будет трудно, однако мы просто будем идти гонка за гонкой. Что необходимо делать команде, так это обеспечить, чтобы все было честно, справедливо, прозрачно, без сюрпризов.

Так что посмотрим, как будет разворачиваться сезон. Надеюсь, вызов будет состоять в том, что два наших пилота будут сражаться за один и тот же личный титул в последней гонке года.

Уверен, это будет нервно, однако они борются друг с другом чисто, это главное, они борются жестко. И они хотят победить на трассе – им не нужны подарки».

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