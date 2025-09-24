Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»

Марко отметил положительное влияние Мекьеса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что Лоран Мекьес хорошо справляется с работой на должности нового руководителя гоночной команды, и уже внедрил в структуру несколько эффективных нововведений.

«Мекьес внес несколько изменений в структуру работы команды, которые оказали позитивное влияние. При этом Мекьес сам является блестящим инженером.

Главным образом в команде начали совещаться, обсуждать друг с другом разные вопросы: работу инженеров, симуляции, взаимодействие с пилотами. И они сосредоточены не только на данных симуляций, а делятся гоночным опытом со всеми присутствующими.

В результате команда стала заметно эффективнее работать по пятницам. Также немного изменился подход в отношении того, что по пятницам мы теперь проверяем предельные границы уровня высоты дорожного просвета болида и других подобных вещей. Что помогает и в квалификациях, и в гонках», – рассказал Марко.

