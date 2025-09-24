  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»
2

Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»

Марко отметил положительное влияние Мекьеса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что Лоран Мекьес хорошо справляется с работой на должности нового руководителя гоночной команды, и уже внедрил в структуру несколько эффективных нововведений.

«Мекьес внес несколько изменений в структуру работы команды, которые оказали позитивное влияние. При этом Мекьес сам является блестящим инженером.

Главным образом в команде начали совещаться, обсуждать друг с другом разные вопросы: работу инженеров, симуляции, взаимодействие с пилотами. И они сосредоточены не только на данных симуляций, а делятся гоночным опытом со всеми присутствующими.

В результате команда стала заметно эффективнее работать по пятницам. Также немного изменился подход в отношении того, что по пятницам мы теперь проверяем предельные границы уровня высоты дорожного просвета болида и других подобных вещей. Что помогает и в квалификациях, и в гонках», – рассказал Марко.

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoЛоран Мекьес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Скептически отношусь к перспективам союза Хэмилтона и «Феррари»
7 минут назад
Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»
34 минуты назад
Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»
сегодня, 14:14
Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»
1сегодня, 14:10
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1сегодня, 13:42
Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
сегодня, 13:40
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
1сегодня, 13:14
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
сегодня, 13:05
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
сегодня, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47