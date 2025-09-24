Джонатан Уитли: «Двигатель и шасси «Ауди» мы соединим в единую конструкцию в декабре»

Уитли рассказал о подготовке «Ауди» к сезону-2026.

Руководитель «Заубер-Ауди» Джонатан Уитли отметил, что подавляющая часть ресурсов команды уже направлена на подготовку к новому сезону и грядущей смене технического регламента.

«Понятно, что сейчас наступает напряженный период для всех команд «Формулы-1». И все, что вполне естественно, начинают фокусироваться на подготовке к сезону-2026 и смене регламента.

В «Ауди » работа идет по плану – мы активно проводим стендовые испытания двигателя. Двигатель был помещен на стенд уже какое-то время назад.

Основное внимание сейчас, разумеется, уделяется надежности всех деталей, поскольку нам уже совсем скоро предстоит вывезти новую машину на трассу.

Двигатель и шасси мы соединим в единую конструкцию в декабре. В рамках программы работы на симуляторе команда тоже уделяет все больше времени именно подготовке к 2026 году.

При этом понятно, что об уровне конкурентоспособности новой машины говорить пока слишком рано. И тут мы вряд ли что-то узнаем до первой квалификации и гонки сезона в Мельбурне», – рассказал Уитли.

