  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «У «Ред Булл» было большое преимущество в трех гонках, Ферстаппен выиграл остальные»
9

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» было большое преимущество в трех гонках, Ферстаппен выиграл остальные»

Марко посчитал Гран-при «Ред Булл» с доминирующим болидом в 2024 году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что шесть из девяти побед команды в завершившемся сезоне были завоеваны благодаря мастерству Макса Ферстаппена, а не быстрейшей машине.

Марко давал интервью ORF вместе с исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом, который упомянул о подавляющем превосходстве «Ред Булл» на старте сезона.

«Дело Хорнера, безусловно, не пошло нам на пользу. Но, конечно, то же относится и к уходу Ньюи – легенды «Формулы-1», гуру конструкторской мысли. До этого ушел Роб Маршалл. Но, я бы сказал, если добиваешься успеха, естественно, что соперники пытаются переманить специалистов.

Нестабильность наших симуляций взялась из ниоткуда. Или скажем так: мы развивали обновление, которое направило нас по неверному пути. Рабочее окно было очень узким. На одном типе шин болид работал, на другом – вообще не работал.

Что касается превосходства, о котором говорил Тото, должен сказать, что у нас было большое преимущество в трех гонках, но Макс Ферстаппен выиграл остальные. Без него мы бы не победили в тех гонках, и его блестящие выступления замаскировали многие недостатки машины», – подчеркнул Марко.

Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»

Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoЭдриан Ньюи
Роб Маршалл
logoМерседес
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла о возможной борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Такая проблема «Макларену» нужна»
124 минуты назад
Алекс Албон: «Никому не будет легко на месте напарника Ферстаппена из-за таланта и специфических требований Макса к болиду»
сегодня, 15:16
Макс Ферстаппен о напарнике на сезон-2025: «Не могу сказать сейчас»
6сегодня, 13:45
Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано
15сегодня, 13:02Фото
«Ф-1» нужен плохой парень». Экс-пилот чемпионата Зурер о Ферстаппене
2сегодня, 12:34
Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»
16сегодня, 11:14
Макс Ферстаппен о словах «удача, а не талант»: «Норрис был разочарован собой после психологического удара в Бразилии»
4сегодня, 10:27
Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)
47сегодня, 09:45
Руководитель «Астон Мартин»: «Разница между Алонсо и Строллом не такая большая в целом»
17сегодня, 09:10
Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»
31сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
сегодня, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем