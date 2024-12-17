Гельмут Марко: «У «Ред Булл» было большое преимущество в трех гонках, Ферстаппен выиграл остальные»

Марко посчитал Гран-при «Ред Булл» с доминирующим болидом в 2024 году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что шесть из девяти побед команды в завершившемся сезоне были завоеваны благодаря мастерству Макса Ферстаппена , а не быстрейшей машине.

Марко давал интервью ORF вместе с исполнительным директором «Мерседеса » Тото Вольффом , который упомянул о подавляющем превосходстве «Ред Булл » на старте сезона.

«Дело Хорнера, безусловно, не пошло нам на пользу. Но, конечно, то же относится и к уходу Ньюи – легенды «Формулы-1», гуру конструкторской мысли. До этого ушел Роб Маршалл. Но, я бы сказал, если добиваешься успеха, естественно, что соперники пытаются переманить специалистов.

Нестабильность наших симуляций взялась из ниоткуда. Или скажем так: мы развивали обновление, которое направило нас по неверному пути. Рабочее окно было очень узким. На одном типе шин болид работал, на другом – вообще не работал.

Что касается превосходства, о котором говорил Тото, должен сказать, что у нас было большое преимущество в трех гонках, но Макс Ферстаппен выиграл остальные. Без него мы бы не победили в тех гонках, и его блестящие выступления замаскировали многие недостатки машины», – подчеркнул Марко.

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