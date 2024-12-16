Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»

Ферстаппен был недосягаем по всем параметрам в 2024 году, заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко проанализировал итоги сезона-2024 для Макса Ферстаппена , отметив мастерство и психологическую устойчивость своего пилота.

«Долгий сезон подошел к концу в Абу-Даби, и Макс Ферстаппен вновь доказал свой класс и защитил чемпионский титул. Макс стал еще более зрелым пилотом в этом году. Он был сильнейшим с психологической точки зрения, по пилотажу и в сражениях, а также научился достигать лишь тех целей, которые необходимы.

Если бы в начале года кто-то сказал, что он пропустит Льюиса Хэмилтона и две «Феррари », потому что думает о чемпионстве, это назвали бы чепухой. Но это сделал это, потому что понимал, на чем сосредоточиться.

В Бразилии под дождем он продемонстрировал, что способен справиться с самыми трудными условиями. Это был шедевр, ведь на кону стоял титул, из-за чего давление было высоким. Еще в 2016 году он очень здорово выступил в Интерлагосе в схожих условиях. Но тогда он допустил несколько ошибок.

В этот раз ошибок не было – он показал, насколько у него крепкие нервы. 17 быстрейших кругов, которые он установил, стали психологическим унижением для соперников, он превзошел всех и снова доказал, почему он лучший в этом спорте.

Для нас, как и для него, это главное. Нас не заботят рейтинги журналистов или какая бы то ни была популярность. Чемпионский титул присуждают за очки, и это понятный язык для Макса.

В английской прессе не всегда объективный баланс, это правда. Но, считаю, свою роль играет и тот феномен, что новая потенциальная звезда или преследователь всегда завоевывает больше симпатий, чем признанный чемпион. Но Максу все равно, он всегда говорит то, что думает, показывает свои эмоции – на мой взгляд, это правильно», – высказался Марко.

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