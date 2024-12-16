  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»
2

Гельмут Марко: «Круги Ферстаппена в Бразилии стали унижением для соперников. Макс снова доказал, почему он лучший»

Ферстаппен был недосягаем по всем параметрам в 2024 году, заявил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал итоги сезона-2024 для Макса Ферстаппена, отметив мастерство и психологическую устойчивость своего пилота.

«Долгий сезон подошел к концу в Абу-Даби, и Макс Ферстаппен вновь доказал свой класс и защитил чемпионский титул. Макс стал еще более зрелым пилотом в этом году. Он был сильнейшим с психологической точки зрения, по пилотажу и в сражениях, а также научился достигать лишь тех целей, которые необходимы.

Если бы в начале года кто-то сказал, что он пропустит Льюиса Хэмилтона и две «Феррари», потому что думает о чемпионстве, это назвали бы чепухой. Но это сделал это, потому что понимал, на чем сосредоточиться.

В Бразилии под дождем он продемонстрировал, что способен справиться с самыми трудными условиями. Это был шедевр, ведь на кону стоял титул, из-за чего давление было высоким. Еще в 2016 году он очень здорово выступил в Интерлагосе в схожих условиях. Но тогда он допустил несколько ошибок.

В этот раз ошибок не было – он показал, насколько у него крепкие нервы. 17 быстрейших кругов, которые он установил, стали психологическим унижением для соперников, он превзошел всех и снова доказал, почему он лучший в этом спорте.

Для нас, как и для него, это главное. Нас не заботят рейтинги журналистов или какая бы то ни была популярность. Чемпионский титул присуждают за очки, и это понятный язык для Макса.

В английской прессе не всегда объективный баланс, это правда. Но, считаю, свою роль играет и тот феномен, что новая потенциальная звезда или преследователь всегда завоевывает больше симпатий, чем признанный чемпион. Но Максу все равно, он всегда говорит то, что думает, показывает свои эмоции – на мой взгляд, это правильно», – высказался Марко.

Экс-пилот «Ф-1» разложил магию Ферстаппена: перетормаживал всех на 40 метров по дождю!

Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedweek
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoФеррари
Гран-при Бразилии
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Юки Цунода: «Шансы на переход в «Ред Булл» – 50 на 50»
3 минуты назад
Флавио Бриаторе: «Сайнс – очень хороший гонщик. Но в «Ф-1» происходит смена поколений и топ-команды предпочитают молодых пилотов»
5 минут назад
Флавио Бриаторе: «В следующем году «Альпин» должна стабильно быть в топ-6. В сезоне-2026 – попадать на подиум в 50 процентах гонок»
334 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Пройдет 6-7 гонок, и если машина «Феррари» окажется конкурентоспособной, Хэмилтон начнет выигрывать»
4сегодня, 11:57
«Феррари» организует для Сайнсов прощальные тесты
1сегодня, 11:33
Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»
1сегодня, 11:24
Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»
3сегодня, 10:42
Оскар Пиастри: «Норрис – трудный соперник, но это хорошо – хочется сравнивать себя с лучшими»
2сегодня, 10:07
Юки Цунода: «Ред Булл» впечатлен моей работой на тестах»
10сегодня, 09:38
Оскар Пиастри: «Первый контракт в «Ф-1» я подписал на парковке у заправки – не самое гламурное место»
1сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем