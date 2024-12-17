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Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны

Российская Дрифт Серия представляет календарь сезона-2025.

Откроет новый сезон зимнее соревнование на отечественной классике – подготовленных для дрифта «Жигулях». Зимний кубок РДС по дрифту пройдет 24-25 января в Центре технических видов спорта «Москва». Новый формат турнира, опробованный РДС в начале 2024 года, был признан успешным и вновь станет площадкой, где талантливые спортсмены «из народа» смогут бросить вызов звездам RDS GP и RDS Europe.

Сезон RDS GP 2025

Летний сезон главного чемпионата страны по дрифту – Гран-при Российской Дрифт Серии – по традиции стартует 26–27 апреля на подмосковной трассе Moscow Raceway. Уже через месяц, 24–25 мая, RDS GP отправится в Санкт-Петербург, где на автодроме «Игора Драйв» участники опробуют совершенно новую «обратную» конфигурацию трека. Следом 14-15 июня поклонников дрифта ждут дымные баталии на трассе «Нижегородское кольцо» – третий этап RDS GP будет организован по классической схеме с длинной затяжной дугой вдоль всей зрительской трибуны.

Экватор сезона встретит столица – четвертый этап RDS GP пройдет 19-20 июля на трассе ADM Raceway в Мячково. 9-10 августа турнир отправится в Красноярск, на родину чемпионов российского дрифта, а уже в конце месяца (30–31 августа) вернется на «Игора Драйв», чтобы испытать участников на классической сверхскоростной версии трека.

Финал Гран-при Российской Дрифт Серии в 2025 году пройдет 27-28 сентября на «обратной» конфигурации Moscow Raceway, которая славится своей непредсказуемостью и требует от пилотов особенного мастерства.

Сезон RDS Europe 2025

Летний сезон межрегионального чемпионата RDS Europe 2025 начнется еще раньше – первый этап 12-13 апреля примет Ростов-на-Дону и уже полюбившаяся спортсменам и зрителям солнечная площадка у спорткомплекса «Ростов Арена». В праздничный уик-энд 3-4 мая участников турнира встретит рязанская трасса ATRON International Circuit, каждый раз испытывающая пилотов объятиями «стены-магнит».

31 мая – 1 июня этап RDS Europe впервые пройдет на автодроме Moscow Raceway и обещает стать одним из самых интригующих в сезоне, поскольку трек будет новым для большинства участников. 21-22 июня турнир примет трасса «Нижегородское кольцо», которая в сезоне-2025 подарит фанатам управляемого заноса сразу два подряд уик-энда большого дрифта.

Через месяц, 26-27 июля, пилоты RDS Europe встретятся на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, а 16-17 августа отправятся в уральское турне – на «Трассу 74» в Челябинске, которая в сезоне 2024 года запомнилась фанатам многочисленными крэшами и накалом борьбы, а участникам соревнования – мощнейшей поддержкой зрительских трибун. Решающие заезды RDS Europe 2025 пройдут 6-7 сентября в Казани на KazanRing Canyon, который своими космическими пейзажами и перепадами высот обеспечит роскошный финал сезона.

Завершит 16-й дрифт-сезон Суперфинал РДС, который вновь пройдет в статусе Кубка России по дрифту и определит лучшего из лучших среди спортсменов двух серий – RDS GP и RDS Europe. Планируется, что местом проведения вновь станет «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Опубликовано: Sports
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