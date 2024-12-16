Юки Цунода: «Шансы на переход в «Ред Булл» – 50 на 50»

Цунода проанализировал вероятность получить повышение в «Ред Булл».

Пилот «РБ» Юки Цунода сравнил свою нынешнюю команду и «Ред Булл», где провел постсезонные тесты в Абу-Даби.

Кроме того, японец высказался о потенциальном переходе в старший коллектив.

«Хотя две команды довольно сильно различаются, есть и сходства – особенно это касается позитивной атмосферы. У нас очень итальянская команда с постоянными жестами. В «Ред Булл» тоже очень энергичная атмосфера, почти как в пабе.

Вот хотя бы один пример о работе инженеров: в «Ред Булл» глубже изучают каждый мой комментарий. Они не пропускают ничего, задают очень подробные дополнительные вопросы, чтобы узнать еще больше деталей.

И пусть у команды энергичный имидж, в инженерной работе она невероятно дотошна и внимательна к деталям. В каком-то смысле такая тщательность хорошо согласуется с тем вниманием к деталям, которую часто ассоциируют с японцами.

Кроме того, я почувствовал атмосферу, в которой каждый может свободно высказываться и без колебаний делиться комментариями. Не хочу сказать, что в нашей команде такого нет, просто это область, в которой два коллектива слегка различаются.

Думаю, шансы [на повышение] 50 на 50. Конечно, я больше буду доволен, если стану выступать за «Ред Булл», однако я невероятно благодарен за поддержку, которую получаю от всех в текущей ситуации.

За какую команду я бы ни выступал, мне нужно оставаться собой. Речь не только о «Ред Булл». Насколько нам известно, «РБ» может превзойти [«Ред Булл»] по развитию болида. Не сказать, что это обязательно должен быть «Ред Булл».

Не знаю, что произойдет дальше, но я просто хочу выступать хорошо и зарабатывать очки. Было бы настоящей мечтой завоевать подиум в Сузуке. Но, чтобы этого достичь, сначала хочется, чтобы была лучше машина и однажды – более сильная команда. Пока этот момент не наступит, надеюсь, все будут оставаться терпеливыми», – сообщил Юки японским фанатам.

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