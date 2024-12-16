Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»

«Ред Булл» объявит состав на сезон-2025 в ближайшие дни.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал слухи о том, как идут переговоры по поводу места Серхио Переса .

Ранее появлялась информация о том, что Перес потребовал 16 миллионов долларов за расторжение контракта.

«Мы объявим состав пилотов на следующий год в ближайшие несколько дней. Появляется много спекуляций на эту тему, в том числе с указанием сумм за выкуп [контракта Переса], которые являются полной чушью.

Юки Цуноде позволили выехать на трассу в RB20 во время постсезонных тестов, и команда довольна его технической обратной связью. В этом плане он гораздо лучше, чем считается. Он просто один из множества наших талантов», – написал австриец в своей колонке.

Юки Цунода: «Ред Булл» впечатлен моей работой на тестах»

Перес и «Ред Булл» ведут переговоры о расторжении контракта (Record)