Гельмут Марко: «Ред Булл» объявит состав в ближайшие дни, спекуляции об условиях Переса – чушь. Обратная связь Цуноды гораздо лучше, чем считается»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал слухи о том, как идут переговоры по поводу места Серхио Переса.
Ранее появлялась информация о том, что Перес потребовал 16 миллионов долларов за расторжение контракта.
«Мы объявим состав пилотов на следующий год в ближайшие несколько дней. Появляется много спекуляций на эту тему, в том числе с указанием сумм за выкуп [контракта Переса], которые являются полной чушью.
Юки Цуноде позволили выехать на трассу в RB20 во время постсезонных тестов, и команда довольна его технической обратной связью. В этом плане он гораздо лучше, чем считается. Он просто один из множества наших талантов», – написал австриец в своей колонке.
Юки Цунода: «Ред Булл» впечатлен моей работой на тестах»
Перес и «Ред Булл» ведут переговоры о расторжении контракта (Record)
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