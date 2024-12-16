Ральф Шумахер: «Ферстаппен в этом году добился чего-то невероятного, учитывая обстоятельства»

Ральф Шумахер отметил сезон Макса Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Ферстаппен, выиграв титул за рулем машины, которая минимум половину сезона была не самой быстрой в пелотоне, доказал то, что входит в число действительно великих чемпионов.

«Это показывает, что Макс сам делает разницу. Макс Ферстаппен действительно способен дать команде те дополнительные знания и умения, которые до него отличали великих чемпионов.

Таких гонщиков не так много, и я, честно говоря, не могут отнести к их числу Льюиса Хэмилтона , например. Он, безусловно, выдающийся гонщик, но, как и Себастьяну Феттелю, для успеха ему требуются идеальные условия и машина.

В то время как Макс Ферстаппен в этом году добился чего-то невероятного, учитывая все обстоятельства – трудности, возникшие у Кристиана Хорнера, уход Эдриана Ньюи.

В начале сезона у «Ред Булл » была доминирующая машина, но затем она превратилась в настоящую катастрофу. И несмотря на это Ферстаппен не сдавался и всегда выкладывался на максимуме. Если сравнить его результаты с тем, что показал напарник, то мы вообще увидим нечто невероятное», – рассказал Шумахер .

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