Оскар Пиастри: «Первый контракт в «Ф-1» я подписал на парковке у заправки – не самое гламурное место»

Пиастри рассказал об обстоятельствах первой сделки с «Маклареном».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, что заключил соглашение с британской командой в необычных условиях.

В 2022 году Пиастри, занимавший пост тест-гонщика в «Альпин », подписал многолетний контракт с «Маклареном ».

«Даже когда я уже выступал в картинге и пилотировал болиды «Формулы-4», я понимал, что шансы на попадание в «Ф-1» крайне малы, и старался оставаться реалистом. Моей главной целью было стать профессиональным гонщиком и зарабатывать деньги за управление болидами.

Я сделал все, чтобы пробиться в «Формулу-1», но это было мечтой, а не целью. Но так продолжалось до повышения в «Ф-2» – это стало шагом на пути к мечте.

12 месяцев до попадания в «Ф-1» получились довольно сложными. Подписание моего первого контракта в «Ф-1» было чем-то весьма особенными. Даже несмотря на противоречивую ситуацию – это стало весьма и весьма особенным событием.

Это произошло на парковке у заправки в Великобритании – не самое гламурное место для подписания контракта в «Ф-1», но все равно это было особенное чувство», – поделился воспоминаниями Оскар.

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