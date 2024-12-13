Президент ФИА об общественных работах Ферстаппена: «На самом деле Макс был очень рад этой возможности»
Мохаммед бен Сулайем сообщил, что пообщался с действующим чемпионом «Ф-1» во время гоночного уик-энда в Катаре и сам рассказал ему о том, что под «общественными работами» на самом деле будет подразумеваться общение гонщиками-юниорами в рамках программы развития автоспорта на низовом уровне от Автомобильного клуба Руанды.
По словам бен Сулайема, Макс своим примером может вдохновить юных спортсменов усерднее работать и стремиться к своей цели.
«Вообще это забавная история – мы говорили о том, что нужно следить за чистотой речи и делать это постоянно. Понятно, что Макс еще очень молод, он сказал всего одно слово (нецензурное) и стюарды сразу наказали его общественными работами.
Я встретился с ним в Катаре и сказал ему: «Макс, не беспокойся, тебе (во время выполнения работ) нужно будет вдохновлять молодых ребят, которые хотят заниматься автоспортом».
И Макс был этому очень рад. Я и сам был чемпионом в своем регионе на Ближнем Востоке в течение 20 лет, и люди, благодаря которым я сформировался как личность – это еще и болельщики.
И это не те болельщики, которые приезжают издалека или с которыми ты взаимодействуешь в интернете, в соцсетях. Настоящие болельщики – это люди, которые находятся вокруг тебя, когда ты можешь встретиться с ними, посидеть, когда ты чувствуешь их присутствие.
Так что это важная часть работы для чемпиона и амбассадора «Формулы-1». И если уж мы говорим о вопросе развития многообразия, то что может быть лучше Макса, который приехал в Руанду? Так что да, Макс был очень рад этой возможности – встретиться с ребятами, вдохновить их, стать для них примером», – рассказал бен Сулайем.
Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА
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