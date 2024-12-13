  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Президент ФИА об общественных работах Ферстаппена: «На самом деле Макс был очень рад этой возможности»
5

Президент ФИА об общественных работах Ферстаппена: «На самом деле Макс был очень рад этой возможности»

Президент ФИА рассказал о реакции Ферстаппена на общественные работы.

Мохаммед бен Сулайем сообщил, что пообщался с действующим чемпионом «Ф-1» во время гоночного уик-энда в Катаре и сам рассказал ему о том, что под «общественными работами» на самом деле будет подразумеваться общение гонщиками-юниорами в рамках программы развития автоспорта на низовом уровне от Автомобильного клуба Руанды.

По словам бен Сулайема, Макс своим примером может вдохновить юных спортсменов усерднее работать и стремиться к своей цели.

«Вообще это забавная история – мы говорили о том, что нужно следить за чистотой речи и делать это постоянно. Понятно, что Макс еще очень молод, он сказал всего одно слово (нецензурное) и стюарды сразу наказали его общественными работами.

Я встретился с ним в Катаре и сказал ему: «Макс, не беспокойся, тебе (во время выполнения работ) нужно будет вдохновлять молодых ребят, которые хотят заниматься автоспортом».

И Макс был этому очень рад. Я и сам был чемпионом в своем регионе на Ближнем Востоке в течение 20 лет, и люди, благодаря которым я сформировался как личность – это еще и болельщики.

И это не те болельщики, которые приезжают издалека или с которыми ты взаимодействуешь в интернете, в соцсетях. Настоящие болельщики – это люди, которые находятся вокруг тебя, когда ты можешь встретиться с ними, посидеть, когда ты чувствуешь их присутствие.

Так что это важная часть работы для чемпиона и амбассадора «Формулы-1». И если уж мы говорим о вопросе развития многообразия, то что может быть лучше Макса, который приехал в Руанду? Так что да, Макс был очень рад этой возможности – встретиться с ребятами, вдохновить их, стать для них примером», – рассказал бен Сулайем.

Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМохаммед бен Сулайем
logoФИА
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
ФИА опубликовала официальную заявку команд «Ф-1» на сезон-2025 – Перес все еще числится пилотом «Ред Булл», Лоусон отсутствует
16 минут назад
Перес и «Ред Булл» ведут переговоры о расторжении контракта (Record)
24сегодня, 13:33
Президент Руанды: «Официально подаем заявку на право принимать Гран-при «Формулы-1»
19сегодня, 12:37
Колапинто может заменить Дуэна в «Альпин» по ходу сезона-2025 (BolaVit)
15сегодня, 11:37
Даниэль Риккардо – фаворит на место в команде «Кадиллак» (Bild)
29сегодня, 11:19
Шарль Леклер: «Надеялись, что завершим наше с Сайнсом четырехлетнее сотрудничество титулом в Кубке конструкторов»
сегодня, 11:04
Серхио Перес о трудностях в сезоне-2024: «В какой-то момент мы выбрали неправильное направление»
6сегодня, 09:18
Алекс Албон: «Мне будет очень интересно послушать мнение Сайнса о болиде «Уильямса»
9сегодня, 08:14
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно смотреть на пример «Макларена»
8сегодня, 07:57
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» через пару лет, я думаю»
11сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
Рекомендуем