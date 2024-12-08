Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен в ближайшие дни приедет в Руанду, чтобы отбыть общественные работы и получить чемпионский трофей.

Нидерландца наказали за нецензурное слово на официальной пресс-конференции ФИА на Гран-при Сингапура.

В пятницу, 13 декабря, в столице Руанды Кигали состоится церемония награждения ФИА. Там же Макс проведет определенную работу с гонщиками-юниорами в рамках программы развития автоспорта на низовом уровне от Автомобильного клуба Руанды.

Помимо прочего, Ферстаппену расскажут о дешевых машинах для ралли-кросса, произведенных в Руанде по чертежам ФИА . Создание подобных автомобилей из доступных в регионе материалов должно снизить затраты и устранить барьеры для попадания в автоспорт.

Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»

Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Это определенно влияет на мое решение о будущем. Не хочу постоянно иметь дело с подобным»