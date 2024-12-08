Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшие дни приедет в Руанду, чтобы отбыть общественные работы и получить чемпионский трофей.
Нидерландца наказали за нецензурное слово на официальной пресс-конференции ФИА на Гран-при Сингапура.
В пятницу, 13 декабря, в столице Руанды Кигали состоится церемония награждения ФИА. Там же Макс проведет определенную работу с гонщиками-юниорами в рамках программы развития автоспорта на низовом уровне от Автомобильного клуба Руанды.
Помимо прочего, Ферстаппену расскажут о дешевых машинах для ралли-кросса, произведенных в Руанде по чертежам ФИА. Создание подобных автомобилей из доступных в регионе материалов должно снизить затраты и устранить барьеры для попадания в автоспорт.
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