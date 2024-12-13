Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно смотреть на пример «Макларена»

Алонсо надеется на повторение прогресса «Макларена».

Пилот «Астон Мартин» отметил, что у его команды есть возможность прибавить и войти в число претендентов на победы. И для этого «Астон Мартин» предстоит пройти тот же путь, что и ранее удалось «Макларену ».

«Я считаю, что теперь у нас будет возможность перезагрузиться. Мы можем извлечь урок из всех ошибок и трудностей этого года и применить этот опыт в работе над проектом следующего года.

Новая база уже заработала, новая аэродинамическая труба уже очень скоро начнет работу. Эндрю Коуэлл (бывший главный моторист «Мерседеса», ныне исполнительный директор группы «Астон Мартин ») уже внес некоторые изменения в работу, устранил слабые стороны, которые нашел в работе команды. Мы должны доверять новому менеджменту – и я думаю, что «Астон Мартин» движется в правильном направлении.

Однако в «Формуле-1» редко происходят чудеса – нужно набраться терпения, найти оптимальный вариант рабочих настроек для вашего болида, разработать тот самый последний пакет обновлений, который будет ключевым и разбудит вашу машину.

И тут нужно посмотреть на «Макларен». Сезон-2023 они начали, вообще находясь на последнем месте. А сейчас, к середине сезона-2024 начали регулярно выигрывать гонки. Нам нужно учиться на их примере. Потому что это хороший пример того, как можно все изменить.

Они подготовили пакет обновлений к Гран-при Австрии и разом стали быстрее на 0,6-0,7 секунды или около того. И тот пакет обновлений был первом из серии новинок, которые в итоге сделали их машину самой быстрой в пелотоне. Так что нам нужно работать над созданием вот такого же пакета обновлений, назовем это так», – рассказал Алонсо .

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