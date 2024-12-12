Хэмилтон оставил Антонелли рукописное послание с пожеланием удачи в «Мерседесе»

Льюис Хэмилтон , завершивший выступления за «Мерседес», задержался после Гран-при Абу -Даби, чтобы написать письмо своему сменщику Андреа Кими Антонелли .

Об этом рассказал координатор команды Стивен Лорд.

«Льюис уже закончил встречу с инженерами, все они ушли, так что Льюис был наверху, в своей комнате. Появился я, забрал пару вещей, спустился по лестнице, и Льюис тоже спустился, он был готов уйти и отправиться домой. Он дошел до самого низа, потом остановился и вернулся обратно. Я подумал: «О, что-то забыл». Я не придал большого значения.

Он вернулся спустя примерно десять минут, взял с собой парня, который работает с командой, Карлоса, нашего главу отдела логистики. Было видно, что Льюис испытывает сильные эмоции. Он сказал Карлосу: «Я только сейчас осознал, что больше никогда не буду в этой комнате. Очень эмоциональный момент. Я не могу уйти. Как-то грустно уходить из этой комнаты, ведь я провел тут столько лет, а теперь больше ее не увижу». Он действительно был тронут тем, что оставляет это позади.

Я вернулся в комнату, чтобы собрать последние из гоночных вещей, взять шлемы и все такое. Я вошел, и на стене висело довольно длинное послание, написанное от руки, и оно было адресовано Кими. Фактически он приветствовал его в своей комнате.

Это было пожелание удачи, там говорились очень приятные вещи о команде и о том, как она будет заботиться о тебе, если ты будешь заботиться о ней, ведь это отличный коллектив. И я подумал: «Вот это да, очень классно».

Так что я взял с собой Карлоса, показал ему, и он сказал: «Вау, невероятно». И на самом деле мы поместили письмо под стекло в этой комнате, теперь оно там навечно.

Карлос ушел, и я подумал: «Зайду в туалет, чтобы убедиться, что все нужное собрано». И увидел надпись прямо над держателем для туалетной бумаги: «Здесь был Льюис» – с большим смайликом», – сообщил Лорд в подкасте Beyond The Grid.

Семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Феррари» с 2025 года.

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