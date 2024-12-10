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Журналист Бенсон: «Мерседес» подписал бы Ферстаппена в мгновение ока – неважно, к Расселлу или Антонелли»

Ссора с Расселлом не повлияет на шансы Ферстаппена перейти в «Мерседес».

Журналист BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о том, стал ли потенциальный трансфер Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес» менее вероятным на фоне публичных препирательств с новым лидером немецкой команды Джорджем Расселлом.

«Если говорить о будущем Ферстаппена после окончания сезона-2025, ничего еще не решено. У него контракт с «Ред Булл» до конца 2028-го, но существуют способы избавиться от соглашения, если он захочет.

У него есть ряд вариантов. Очевидной опцией является «Мерседес». При появлении возможности Тото Вольфф подписал бы Ферстаппена в мгновение ока – неважно, в пару к Расселлу или к Андреа Кими Антонелли, сменщику Льюиса Хэмилтона в следующем году.

Но Ферстаппен есть Ферстаппен, спрос на него существует везде. В «Феррари», к примеру – что, если у Хэмилтона не получится? Может появиться шанс.

В «Астон Мартин» контракт у Фернандо Алонсо до конца 2026 года, однако Ферстаппен, возможно, захочет подождать до 2027-го, а затем воссоединиться с «Хондой» и Эдрианом Ньюи, если болид проявит себя хорошо.

Он может не спешить. Он возьмет паузу, посмотрит, как будет развиваться сезон-2025, а затем примет решение», – считает репортер.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Титул «Макларена», прощание Хэмилтона, Ферстаппен станет отцом – эпохальная неделя «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Эндрю Бенсон
logoФеррари
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoРед Булл
возможные переходы
logoАндреа Кими Антонелли
logoЭдриан Ньюи
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoДжордж Расселл
logoХонда
logoМакс Ферстаппен
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