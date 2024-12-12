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«Ред Булл» – быстрейший болид 2024 года на одном круге, «Макларен» и «Феррари» в топ-3 (RaceFans)

Машина «Ред Булл» была лучшей в квалификациях в 2024 году.

Издание RaceFans поделилось расчетами скорости болидов «Формулы-1» на одном быстром круге в прошедшем сезоне.

Первое место в рейтинге занял «Ред Булл» несмотря на то, что за последние 17 этапов RB20 оказывался первым по чистой скорости лишь дважды. На позицию команды повлияли стартовые семь Гран-при и плотная конкуренция в оставшейся части сезона – в некоторые уик-энды «Ред Булл» не был быстрейшим, однако все равно опережал «Макларен».

Британцы чаще «Ред Булл» были лучшими по скорости – девять раз против восьми, но в среднем немного уступили соперникам. В тройку попала «Феррари», «Мерседес» стал худшей из топ-команд, остальной пелотон сильно отставал от лидеров.

Скорость болидов на одном круге в 2024 году (RaceFans)

1. «Ред Булл» – среднее отставание от быстрейшего круга 0,2%

2. «Макларен» – 0,27

3. «Феррари» – 0,43

4. «Мерседес» – 0,55

5. «Астон Мартин» – 1,19

6. «Хаас» – 1,25

7. «РБ» – 1,28

8. «Альпин» – 1,45

9. «Уильямс» – 1,54

10. «Заубер» – 1,9

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Юки Цунода: «Ред Булл» подходит моему стилю пилотажа. Чувствуешь, почему болид сражался за титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoРед Булл
logoХаас
logoУильямс
logoАстон Мартин
logoМерседес
logoФеррари
logoМакларен
logoАльпин
logoРБ
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