«Ред Булл» – быстрейший болид 2024 года на одном круге, «Макларен» и «Феррари» в топ-3 (RaceFans)
Издание RaceFans поделилось расчетами скорости болидов «Формулы-1» на одном быстром круге в прошедшем сезоне.
Первое место в рейтинге занял «Ред Булл» несмотря на то, что за последние 17 этапов RB20 оказывался первым по чистой скорости лишь дважды. На позицию команды повлияли стартовые семь Гран-при и плотная конкуренция в оставшейся части сезона – в некоторые уик-энды «Ред Булл» не был быстрейшим, однако все равно опережал «Макларен».
Британцы чаще «Ред Булл» были лучшими по скорости – девять раз против восьми, но в среднем немного уступили соперникам. В тройку попала «Феррари», «Мерседес» стал худшей из топ-команд, остальной пелотон сильно отставал от лидеров.
Скорость болидов на одном круге в 2024 году (RaceFans)
1. «Ред Булл» – среднее отставание от быстрейшего круга 0,2%
2. «Макларен» – 0,27
3. «Феррари» – 0,43
4. «Мерседес» – 0,55
5. «Астон Мартин» – 1,19
6. «Хаас» – 1,25
7. «РБ» – 1,28
8. «Альпин» – 1,45
9. «Уильямс» – 1,54
10. «Заубер» – 1,9
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