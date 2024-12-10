Юки Цунода: «Ред Булл» подходит моему стилю пилотажа. Чувствуешь, почему болид сражался за титул»
Гонщик «РБ» Юки Цунода дебютировал за рулем «Ред Булл» на постсезонных тестах в Абу-Даби. Японский пилот считается одним из претендентов на место Серхио Переса.
«На тестах было очень весело, я впервые за последние четыре года управлял другим болидом. Ты физически чувствуешь, почему RB20 сражался за титул в этом году – совсем другие ощущения при пилотаже.
Мы провели день очень инициативно, так что я по-настоящему доволен. Многому предстоит научиться, но команда прекрасно подготовилась к таким отличным заездам, в боксах стояла приятная атмосфера.
Я чувствую, что машина подходит моему стилю пилотажа, особых проблем при адаптации не было. Даже на длинных отрезках удавалось пилотировать стабильно. Я смог ощутить ограничения болида, чего не получается, если не хватает уверенности в машине.
В данный момент я доволен как никогда и делаю все возможное, чтобы команда получила всю необходимую информацию с каждой серии кругов – это самый важный итог дня», – заявил Юки.
Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах
Леклер показал лучшее время на тестах в Абу-Даби, Сайнс в «Уильямсе» – 2-й, Расселл – 3-й, Лоусон – 1-й по количеству кругов
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