Флавио Бриаторе о 6-м месте «Альпин» в Кубке конструкторов: «Теперь это настоящая гоночная команда»
Исполнительный советник «Альпин» подвел итоги сезона, отметив, что остался доволен результатом в чемпионате и прогрессом команды.
«Альпин» заняла 6-е место в общем зачете благодаря тому, что заработала 51 очко в четырех последних Гран-при сезона.
«Это стало результатом всеобщих усилий, и я хочу поздравить всех ребят, ведь вот такой командный дух – это именно то, что я хочу видеть. Я обещал Луке де Мео победы через три года или вроде того, и мы идем к этой цели.
К концу сезона «Альпин» стала очень сильной командой. Пьер Гасли выступил невероятным образом, проделав большую работу. Джек Дуэн в Абу-Даби выступил нормально. Для дебютного Гран-при – это нормальное выступление.
Нам нужно оставаться сильными и сплоченными, нам нужны опытные люди. Но да, мне нравится наша команда. Наша гоночная команда кардинально меняется. Мы лучше проводим пит-стопы, мы стали конкурентоспособными. Теперь это настоящая гоночная команда. Именно это я и хочу видеть. Мы и раньше делали болиды, но теперь болид стал быстрым. И в лице Пьера Гасли я открыл великолепного гонщика», – рассказал Бриаторе.
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