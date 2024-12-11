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  • Мартин Брандл: «Отношусь к Пересу с большим уважением. Но я почувствую облегчение, когда все это закончится»
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Мартин Брандл: «Отношусь к Пересу с большим уважением. Но я почувствую облегчение, когда все это закончится»

Брандл считает предрешенным уход Переса из «Ред Булл».

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» признал, что ему неприятно смотреть за тем, с какими проблемами Серхио Перес столкнулся в сезоне-2024.

Брандл считает, что сам Перес вздохнет с облегчением, когда период его пребывания в «Ред Булл» закончится и он покинет «Формулу-1».

Считается, что будущее Переса должно быть решено в ближайшие дни – ожидается, что «Ред Булл» разорвет контракт с Пересом, а на место напарника Макса Ферстаппена будет повышен Лиам Лоусон.

«Я отношусь к Серхио Пересу так же, как относился к Даниэлю Риккардо. Я очень уважаю его как человека и гонщика – и вспоминаю его победы, великолепные обгоны и многое другое, что мы успели увидеть в исполнении Серхио.

Иногда ему удавалось выигрывать и добиваться отличных результатов даже за рулем не самых лучших машин, не имея в своем распоряжении машины, которая была бы самой быстрой на трассе. Колоссальное уважение.

Но я должен признать, что почувствую некоторое облегчение, когда все это закончится. Потому сейчас Серхио, должно быть, будет проходит через чистилище. Он потерял свою уникальность, сбился с пути, и ему должно быть чрезвычайно тяжело, чувствуя все это давление, что на него оказывается. Должно быть, каждый выезд на трассу был для него мучением», – рассказал Брандл.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко: один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoДаниэль Риккардо
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМартин Брандл
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