Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби

Составы команд на тесты «Ф-1» в Абу-Даби.

Все команды определились с составами пилотов для участия в тестах, которые пройдут на трассе «Яс-Марина» во вторник, 10 декабря.

Тесты будут поделены на две части. Половина дня отдана для тестов новых шин «Пирелли» – в них могут участвовать любые гонщики «Ф-1» без ограничений.

Вторая половина дня отведена для работы с пилотами, которые имеют статус «новичков». Для допуска к тестам на счету пилота, вне зависимости от его возраста, не должно числиться участия более чем в двух Гран-при «Формулы-1».

Участники тестов в Абу-Даби (команда, шинные тесты, молодежные тесты)

«Альпин » – Джек Дуэн , Пауль Арон

«Астон Мартин » – Ланс Стролл , Фелипе Другович /Джек Кроуфорд

«Феррари» – Шарль Леклер, Антонио Фуоко/Артур Леклер

«Хаас» – Эстебан Окон, Ре Хиракава

«Макларен» – Оскар Пиастри, Патрисио О’Уорд

«Мерседес» – Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«РБ» – Лиам Лоусон, Аюму Иваса

«Ред Булл» – Юки Цунода, Изак Аджар

«Заубер» – Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Уильямс» – Карлос Сайнс, Люк Браунинг

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