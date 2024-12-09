Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби
Все команды определились с составами пилотов для участия в тестах, которые пройдут на трассе «Яс-Марина» во вторник, 10 декабря.
Тесты будут поделены на две части. Половина дня отдана для тестов новых шин «Пирелли» – в них могут участвовать любые гонщики «Ф-1» без ограничений.
Вторая половина дня отведена для работы с пилотами, которые имеют статус «новичков». Для допуска к тестам на счету пилота, вне зависимости от его возраста, не должно числиться участия более чем в двух Гран-при «Формулы-1».
Участники тестов в Абу-Даби (команда, шинные тесты, молодежные тесты)
«Альпин» – Джек Дуэн, Пауль Арон
«Астон Мартин» – Ланс Стролл, Фелипе Другович/Джек Кроуфорд
«Феррари» – Шарль Леклер, Антонио Фуоко/Артур Леклер
«Хаас» – Эстебан Окон, Ре Хиракава
«Макларен» – Оскар Пиастри, Патрисио О’Уорд
«Мерседес» – Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«РБ» – Лиам Лоусон, Аюму Иваса
«Ред Булл» – Юки Цунода, Изак Аджар
«Заубер» – Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
«Уильямс» – Карлос Сайнс, Люк Браунинг
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