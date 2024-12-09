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Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби

Составы команд на тесты «Ф-1» в Абу-Даби.

Все команды определились с составами пилотов для участия в тестах, которые пройдут на трассе «Яс-Марина» во вторник, 10 декабря.

Тесты будут поделены на две части. Половина дня отдана для тестов новых шин «Пирелли» – в них могут участвовать любые гонщики «Ф-1» без ограничений.

Вторая половина дня отведена для работы с пилотами, которые имеют статус «новичков». Для допуска к тестам на счету пилота, вне зависимости от его возраста, не должно числиться участия более чем в двух Гран-при «Формулы-1».

Участники тестов в Абу-Даби (команда, шинные тесты, молодежные тесты)

«Альпин» – Джек Дуэн, Пауль Арон

«Астон Мартин» – Ланс Стролл, Фелипе Другович/Джек Кроуфорд

«Феррари» – Шарль Леклер, Антонио Фуоко/Артур Леклер

«Хаас» – Эстебан Окон, Ре Хиракава

«Макларен» – Оскар Пиастри, Патрисио О’Уорд

«Мерседес» – Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«РБ» – Лиам Лоусон, Аюму Иваса

«Ред Булл» – Юки Цунода, Изак Аджар

«Заубер» – Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Уильямс» – Карлос Сайнс, Люк Браунинг

Будущие звезды «Ф-1» в финале молодежных гонок: борьба как у Хэмилтона и Ферстаппена, читерский скандал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoАльпин
logoЛанс Стролл
тесты Формула-1
logoРед Булл
Джек Кроуфорд
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoРБ
logoАстон Мартин
logoДжордж Расселл
Антонио Фуоко
Люк Браунинг
Фелипе Другович
logoУильямс
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoИзак Аджар
Аюму Иваса
Патрисио О'Уорд
logoФеррари
logoХаас
logoЛиам Лоусон
logoАндреа Кими Антонелли
Ре Хиракава
logoОскар Пиастри
logoЮки Цунода
logoЭстебан Окон
Артур Леклер
Пауль Арон
logoДжек Дуэн
logoГабриэл Бортолето
logoЗаубер
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