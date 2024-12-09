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  • Фредерик Вассер: «В памяти всплывает множество гонок, в которых мы могли бы набрать недостающие 14 очков. Но я горжусь прогрессом «Феррари»
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Фредерик Вассер: «В памяти всплывает множество гонок, в которых мы могли бы набрать недостающие 14 очков. Но я горжусь прогрессом «Феррари»

Вассер высказался о поражении в борьбе за Кубок конструкторов.

Руководитель «Феррари» отметил, что команда, по его мнению, провела очень хороший сезон и добилась огромного прогресса в сравнении с прошлым годом.

При этом, комментируя поражение в борьбе за Кубок конструкторов с «Маклареном», Вассер признал, что соперники могли бы набрать и больше очков, и что команде просто нужно постараться лучше справиться в следующем сезоне.

«Хороший сезон, хоть и недостаточно хороший! Да, если сравнивать с тем, что было год назад, команда сделала огромный шаг вперед по всем ключевым показателям. Все отлично, мы хороши с точки зрения стратегии пит-стопов, надежности техники, мы прибавили во всех областях.

И даже с точки зрения скорости и уровня выступлений в чистом виде. Да, в итоге нам не хватило 14 очков. И мне кажется, что когда вы проигрываете конкурентам 80 или 100 очков, то разочарование чувствуется не столь сильно. По крайней мере, в данный момент у меня в памяти всплывает множество гонок, в которых мы могли бы набрать эти недостающие 14 очков. Но что поделать.

У «Макларена» тоже были проблемы, так что на самом деле нам просто нужно будет лучше выступить и лучше сделать свою работу в следующем году. Но при этом я все равно горжусь тем, какой шаг вперед удалось сделать «Феррари».

Если говорить о потерях, то на бумаге трасса в Канаде здорово нам подходила. А мы в итоге не набрали ни одного очка двумя машинами. Это было довольно жестко. И у нас было три-четыре непростых этапа, когда мы использовали то (не самое удачное) обновление болида.

В этот период, если я не ошибаюсь, относительно «Макларена» мы потеряли 80-90 очков. А затем был тяжелый уик-энд в Баку, где Шарль хоть и финишировал вторым, но мне кажется, у нас были шансы добиться намного большего, чем просто финиш на второй позиции одной машиной.

Тяжело было и в Сингапуре – где в квалификации мы оказались на 9 и 10 позиции. Мы могли бы рассчитывать на большее. Но да, примерно то же самое можно ведь говорить и о «Макларене». Если изучить ситуацию, то вы увидите, что по ходу сезона они недобрали очень много очков. И в этом и состоит моя работа – стараться минимизировать возможные потери в «Феррари», – рассказал Вассер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Адама Купера
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoФормула-1
logoФеррари
logoФредерик Вассер
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