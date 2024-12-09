Карлос Сайнс: «Цель в том, чтобы вместе с «Уильямсом» в ближайшем будущем начать бороться за подиумы в «Ф-1»
Испанец, который покинул «Феррари» по итогам Гран-при Абу-Даби, готовится провести съемочный день в составе своей новой команды. Также Сайнс получил разрешение досрочно завершить свой контракт с «Феррари» и начать работу с «Уильямсом» на тестах в Абу-Даби, которые пройдут во вторник и среду.
Сайнс финишировал вторым на Гран-при Абу-Даби, и его спросили, когда, как он считает, приблизительно, он сможет бороться за такие же результаты уже в составе «Уильямса».
«Я думаю, что не смогу ответить на этот вопрос. Невозможно предсказать будущее. Мы не можем сказать, сколько нам с «Уильямсом» понадобится времени, чтобы вернуться к борьбе за место на подиуме.
Мне кажется, не так давно Джеймс Воулз уже говорил об этом и успокоил ожидания общественности – следующий год будет очень тяжелым, нам предстоит многому научиться и как можно лучше подготовиться к смене технического регламента в 2026 году. Я думаю, что именно в это команда вкладывается максимальным образом – в шанс, который можно получить при смене регламента. И я как никогда решительно настроен помочь команде вернуться на исконные позиции.
Я считаю, что и сам должен бороться за победы, подиумы, место в топ-5 в «Формуле-1». Думаю, что доказал это как гонщик за последние четыре года, выступая за «Феррари».
Но и «Уильямсу» не стоит забывать, что в прошлом эта команда боролась за место в топ-5, за подиумы и так далее. И наша цель в том, чтобы уже в ближайшем будущем вместе начать бороться за эти позиции.
Я не могу сказать, сколько это займет времени. Но как я уже говорил, вряд ли вы понимаете, насколько мы на самом деле мотивированы и решительно настроены достичь этой цели. И я с нетерпением жду возможности принять этот вызов», – рассказал Сайнс.
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