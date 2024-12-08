Джордж Расселл: «Я рад за Хэмилтона. Он отлично провел свою последнюю гонку за «Мерседес» и заслуженно финишировал впереди меня»

Расселл попрощался с Хэмилтоном после финала сезона в Абу-Даби.

Пилот «Мерседеса » рассказал, что получил удовольствие от борьбы с Льюисом и рад, что семикратный чемпион удачно провел последнюю для себя гонку в составе немецкой команды:

«Сезон подошел к концу. Нам не хватало темпа на протяжении всего гоночного уик-энда. И мне кажется, что вот такой финиш – рядом с Льюисом, когда нас разделила всего секунда, – вполне подходит для окончания этого сезона и завершения трехлетнего периода совместных выступлений.

Честно говоря, я просто очень рад за Льюиса – что он отлично провел свою последнюю гонку за «Мерседес», ведь он, как мне кажется, этого более чем заслуживал. А команда заслужила хорошо его проводить. И да, я рад, что все закончилось».

Расселл также отметил, что Тото Вольффу было даже не обязательно выходить на связь и говорить своим пилотам прежде всего чисто вести борьбу, когда Льюису удалось догнать Джорджа в конце гонки:

«Да, разумеется. Тото было совсем не обязательно это говорить. Мы с Льюисом очень уважительно относимся друг к другу, мы всегда боролись между собой жестко, но честно.

И да, за эти три я очень многому научился у Льюиса – и как гонщик, и как человек. Сегодня он заслуженно финишировал впереди меня, потому что был быстрее по ходу всего уик-энда. И, как я уже сказал…я горжусь тем, как провел эти три года».

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