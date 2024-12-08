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Тото Вольфф: «Буду стараться поддерживать связь с Хэмилтоном»

Вольфф рассказал, что продолжит общаться с Хэмилтоном .

Руководитель «Мерседеса» поделился эмоциями от последней гонки Льюиса Хэмилтона за немецкую команду. Со следующего сезона британец будет пилотом «Феррари».

«Мы провели вместе 12 лет. Самые длительные отношения между пилотом и командой в истории. Одно из самых длинных сотрудничеств в истории всех видов спорта. Хотел бы посмотреть на его статистику.

Это одни из самых длительных отношений, которые создают привязанность, доверие – в наше время эти ценности редко встречаются, и именно поэтому мы стараемся держать их ближе к сердцу.

Мы говорили, что будем стараться поддерживать связь. На трассе будет жесткая конкуренция, но если есть желание продолжить поддерживать связь вне чемпионата, то так и будет.

Мы все еще продолжаем вместе заниматься спортом, теми видами, где мы оба конкурентоспособны, пытаемся одолеть друг друга – катаемся на велосипедах», – сказал Вольфф.

Также Тото уклонился от прямого ответа на вопрос о том, изменил ли он свои намерения подписать в команду Макса Ферстаппена после конфликта нидерландца с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом.

«Джоржд проведет границы. Есть отношения между двумя пилотами, и они должны оставаться между ними двумя. Пилоты сами с этим должны разбираться. Как руководитель команды я не думаю, что должен в это лезть».

Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoГран-при Абу-Даби
logoМакс Ферстаппен
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