Тото Вольфф: «Буду стараться поддерживать связь с Хэмилтоном»
Руководитель «Мерседеса» поделился эмоциями от последней гонки Льюиса Хэмилтона за немецкую команду. Со следующего сезона британец будет пилотом «Феррари».
«Мы провели вместе 12 лет. Самые длительные отношения между пилотом и командой в истории. Одно из самых длинных сотрудничеств в истории всех видов спорта. Хотел бы посмотреть на его статистику.
Это одни из самых длительных отношений, которые создают привязанность, доверие – в наше время эти ценности редко встречаются, и именно поэтому мы стараемся держать их ближе к сердцу.
Мы говорили, что будем стараться поддерживать связь. На трассе будет жесткая конкуренция, но если есть желание продолжить поддерживать связь вне чемпионата, то так и будет.
Мы все еще продолжаем вместе заниматься спортом, теми видами, где мы оба конкурентоспособны, пытаемся одолеть друг друга – катаемся на велосипедах», – сказал Вольфф.
Также Тото уклонился от прямого ответа на вопрос о том, изменил ли он свои намерения подписать в команду Макса Ферстаппена после конфликта нидерландца с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселом.
«Джоржд проведет границы. Есть отношения между двумя пилотами, и они должны оставаться между ними двумя. Пилоты сами с этим должны разбираться. Как руководитель команды я не думаю, что должен в это лезть».
Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело?
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