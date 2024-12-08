Льюис Хэмилтон о последней гонке за «Мерседес»: «Я не терял надежды и продолжал атаковать – говорил себе, что у нас все получится»

Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после финальной гонки за «Мерседес».

Семикратный чемпион «Формулы-1» покидает немецкую команду и в следующем году продолжит карьеру в «Феррари» – Гран-при Абу-Даби стал для Льюис последним в составе «Мерседеса ».

По словам Хэмилтона , который начинал заезд с 16-й позиции, переломным моментом стали слова его гоночного инженера Питера Боннингтона, с которым Льюис проработал 12 лет, и который не перейдет вместе с ним в «Феррари ».

«Когда Боно сказал, что пришел момент для «Hammer Time» (данным выражением Боннингтон всегда сообщал Льюису о моменте, когда нужно атаковать на пределе, в ключевых моментах гонки, обычно в районе волны пит-стопов), я вдруг понял внутри себя, что последний раз слышу эту фразу. И в этот момент во мне что-то переключилось.

Это была очень, очень тяжелая гонка – что вполне естественно, учитывая мою стартовую позицию. И сам старт я провел далеко не так хорошо, как мой новый напарник по команде. Так что первый отрезок гонки получился очень тяжелым. Но я не терял надежды, хоть все и складывалось совсем не так, как мы рассчитывали. Я не сдавался, продолжал атаковать, подбадривал себя, говоря, что у нас все получится.

Потом мы провели пит-стоп, перешли на шины другого типа – и машина ожила. Мне нужно было отыграть очень большое отставание, так что я сосредоточился на том, чтобы стараться выжимать из машины абсолютно все и не сдаваться. Я хотел финишировать как можно выше и выложиться на полную ради команды, которая так много всего дала мне за все эти годы», – рассказал Хэмилтон.

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