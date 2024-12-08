Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби
Леклер – лучший гонщик Гран-при Абу-Даби.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
Леклер начал этап на «Яс-Марине» с 19-й позиции, но очень хорошо отыгрался на старте и в целом провел очень сильную гонку, что в итоге позволило ему попасть на подиум, финишировав третьим.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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