Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Абу-Даби

Леклер – лучший гонщик Гран-при Абу-Даби.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

Леклер начал этап на «Яс-Марине» с 19-й позиции, но очень хорошо отыгрался на старте и в целом провел очень сильную гонку, что в итоге позволило ему попасть на подиум, финишировав третьим.

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