Льюис Хэмилтон перед последней гонкой за «Мерседес»: «У меня странные ощущения, не могу описать их словами»
Хэмилтон готовится к последней гонке за «Мерседес».
Семикратный чемпион «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби в последний раз сядет за руль болида немецкой команды – со следующего сезона он будет выступать за «Феррари».
«У меня странные ощущения, я не могу описать их словами. Но в конечном счете я, вероятно, испытывают чувство благодарности команде и надеюсь, что в сегодняшней гонке я смогу что-то сделать, учитывая то, как далеко я стартую. И то, что квалифицировавшись 18-м в итоге я стартую 16-м – я воспринимаю как позитивный момент. Стараюсь жить настоящим и смотреть по сторонам, запоминая все таким, как оно есть», – рассказал Хэмилтон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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