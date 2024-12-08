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Джордж Расселл: «Хотели опробовать радикальные варианты настроек болида и сознательно пошли на это»

Расселл объяснил причины слабого выступления.

Пилот «Мерседеса» занял седьмое место по итогам квалификации к Гран-при Абу-Даби, отметив, что в целом остался доволен результатом, учитывая то, что команда много экспериментировала с настройками болида – с прицелом на подготовку уже к следующему сезону.

«Честно говоря, по окончании квалификации я вздохнул с облегчением. Никогда бы не подумал, что буду говорить нечто подобное после того, как занял седьмое место в квалификации.

В начале уик-энда мы были очень быстры, были равны по скорости – я, Ландо, Льюис. И машина работала отлично. Но затем что-то изменилось, и я начал стабильно уступать лучшему времени где-то полсекунды и проигрывать Льюису, которому в квалификации просто очень сильно не повезло. Я правда был уверен, что в квалификации Льюис меня обойдет.

При этом нужно сказать, что мы с самого начала уик-энда мы приняли решение использовать другой вариант настроек болида. Потому что последние уик-энды проходили со спринтами, к тому же трассы в Катаре, Бразилии и Остине довольно уникальны по своим характеристикам. Так что именно в Абу-Даби у нас была последняя протестировать различные решения и варианты настроек, прежде чем вернуться на базу к началу зимнего перерыва.

Так что да, мы хотели опробовать довольно радикальные варианты настроек, мы сознательно на это пошли, понимая, что расплачиваться за это придется в гонке. Но я ни о чем не жалею. Я просто буду получать удовольствие от выступления в финальной гонке сезона», – рассказал Расселл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoМерседес
logoГран-при Абу-Даби
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
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