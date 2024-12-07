Шарль Леклер о вылете во втором сегменте: «Тяжело принять такой результат»

Леклер остался разочарован результатом квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Феррари » не смог выйти из второго сегмента, поскольку допустил ошибку на своем втором быстром круге, выехав за пределы трассы в одном из поворотов – из-за чего его время было аннулировано.

При этом из-за штрафа в виде потери 10 позиций на старте, причиной которого стала внеплановая замена батареи ERS в болиде, Леклер начнет предстоящую гонку с последней позиции.

«Очевидно, что чувствую я себя не лучшим образом. Тяжело принять такой результат – и все это явно случилось в не самый подходящий момент. Учитывая, что удаление времени круга наложилось на штраф за замену двигателя. Так что в завтрашней гонке у нас будет не самая сильная позиция. Но я все равно сделаю все возможное, чтобы постараться перевернуть ситуацию в гонке.

Гонка будет очень тяжелой, но все еще возможно, и я буду верить в это до самого конца. Так что да, мы сделаем абсолютно все, чтобы воскресная гонка вышла для нас особенной», – рассказал Леклер .

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