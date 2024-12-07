Тото Вольфф о неудаче Хэмилтона в квалификации: «Случившееся абсолютно непростительно»

Вольфф назвал ошибку команды причиной неудачи Хэмилтона в квалификации.

Исполнительный директор «Мерседеса » подвел итоги квалификации к Гран-при Абу -Даби, отметив, что именно команда несет ответственность за неудачное выступление Льюиса.

Хэмилтон не смог выйти из первого сегмента, поскольку оказался в трафике и стал участником курьезного инцидента. Пилот «Хааса » Кевин Магнуссен , пропуская Хэмилтона и другие быстрые машины, выехал за пределы трассы и случайно сбил ограничительный столбик, расположенный в повороте.

Столбик вылетел на трассу и попал под колеса проезжавшего мимо Хэмилтона, застряв под передним антикрылом болида.

«Случившееся абсолютно непростительно. Непростительно. Льюис проводит с нами последний Гран-при – а мы решили быть самыми умными и выехать на финальную попытку (в первом сегменте) последними.

Я очень зол из-за этой ситуации. То, что мы вот так прощаемся с Льюисом – это просто позор. Это необъяснимо и непростительно. Мы очень расстроены тем, что подобные решения принимаются в команде мирового класса, как наша.

На самом деле все просто. Мы так хотели как можно лучше провести этот уик-энд для Льюиса, а в итоге допустили настолько идиотскую ошибку.

Да, так бывает. И мы явно должны были действовать не так – уж точно не на столь важном Гран-при. В этом просто нет необходимости. Нужно оставаться людьми. Лучше действовать осторожно, а не строить из себя самых умных», – рассказал Вольфф.

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