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Зак Браун: «Должны сохранять предельную концентрацию – «Макларен» очень хочет выиграть Кубок конструкторов»

Браун оценил шансы на победу в Кубке конструкторов.

Исполнительный директор «Макларена» поздравил команду с дублем в квалификации к Гран-при Абу-Даби, отметив, что никто в «Макларене» не собирается расслабляться и коллектив очень хочет довести дело до конца и выиграть чемпионат в командном зачете.

«Великолепная работа всей команды. Очень плотная борьба. Здорово выступил и Нико Хюлькенберг! Но гонка будет завтра, так что мы должны сохранять предельную концентрацию. Вряд ли я сегодня смогу выспаться, я слишком взволнован в преддверии завтрашней гонки. Мы хотим выиграть этот трофей, забрать его в свою коллекцию, сейчас это для нас ценнее всего.

Что касается соперничества с «Феррари», то с машинами безопасности и прочими возможными событиями подобного рода, я бы ничего не стал исключать. С нашей стороны было бы наивно думать, что все кончено.

Завтра мы будем атаковать. Потому что этот трофей будет очень многое значить для всех сотрудников «Макларена», которые отработали этот сезон невероятным образом. Снимаю перед ними шляпу – и надеюсь, что завтра у нас будет повод праздновать», – рассказал Браун.

Сенсация в финальной квале «Ф-1»: «Хаас» на втором ряду и выше Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoЗак Браун
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
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