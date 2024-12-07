Ландо Норрис: «Не думаю, что люди боятся Ферстаппена. Скорее опасаются того, на что он способен на трассе»

Норрис не испытывает страха перед Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » рассказал об особенностях психологической борьбы в противостоянии с Максом Ферстаппеном в сезоне-2024.

По словам Ландо , Макс не вселяет в соперников страха в прямом смысле этого слова, но его скорость порой и правда может вызывать у них опасения.

«Не думаю, что люди боятся Макса. Боятся ли порой люди того, на что Макс способен на гоночной трассе с точки зрения скорости? Думает ли кто-то перед началом сессии: «Вот черт, Макс очень хорош в этот уик-энд, он был быстр в практике и будет невероятно быстр и дальше»? Да, сто процентов.

Похожие вещи происходят и в футболе, да и вообще в других видах спорта в целом. Когда спортсмен или команда находится в отличной форме и очень хорошо выступают, соперники могут их побаиваться – опасаться того, на что они могут быть способны в такой форме. Но страха ты не испытываешь. Скорее ты просто понимаешь, что должен выкладываться на пределе своих возможностей.

И да, в случае с Максом порой люди не могут позволить себе рисковать и давать ему бой, оказывать необходимое сопротивление. То же было со мной в этом году.

Максу нечего терять, вообще. Почему-то именно я постоянно находился в том положении, в котором рисковал что-то потерять. Если никто не наберет очков – выиграет все равно Макс (за счет раннего лидерства в чемпионате). Вот и все. Моя позиция всегда была уязвимой. Надеюсь, следующий сезон мы сможем начать лучше и тогда ситуация изменится», – рассказал Норрис.

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