Хэмилтон попросил убрать стикер «Для каждой мечты нужна команда» из кокпита в последней практике за «Мерседес»

«Мерседес» удалил надпись о мечте и команде из болида Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон обратился к мостику во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби – последней тренировке «Формулы-1» для британца в составе команды.

Со следующего сезона Льюис будет выступать за «Феррари ».

Семикратный чемпион «Формулы-1» попросил по радио убрать из кокпита стикер, размещенный также в болиде напарника Джорджа Расселла . Надпись гласила: «Для каждой мечты нужна команда».

Гран-при Абу-Даби-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й