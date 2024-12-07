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Хэмилтон попросил убрать стикер «Для каждой мечты нужна команда» из кокпита в последней практике за «Мерседес»

«Мерседес» удалил надпись о мечте и команде из болида Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к мостику во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби – последней тренировке «Формулы-1» для британца в составе команды.

Со следующего сезона Льюис будет выступать за «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» попросил по радио убрать из кокпита стикер, размещенный также в болиде напарника Джорджа Расселла. Надпись гласила: «Для каждой мечты нужна команда».

Гран-при Абу-Даби-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoФеррари
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
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