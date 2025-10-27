Ферстаппен обошел Феттеля по количеству подиумов в «Ф-1»
Ферстаппен отметился достижением в Мексике.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал 3-м на Гран-при Мехико. Это 123-й подиум в карьере нидерландца.
Таким образом он обошел другого четырехкратного чемпиона «Ф-1» Себастьяна Феттеля, который оказывался в первой тройке 122 раза.
Больше только у двух семикратных: Михаэля Шумахера (155) и Льюиса Хэмилтона (202).
Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф
