Ферстаппен обошел Феттеля по количеству подиумов в «Ф-1»

Ферстаппен отметился достижением в Мексике.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен финишировал 3-м на Гран-при Мехико. Это 123-й подиум в карьере нидерландца.

Таким образом он обошел другого четырехкратного чемпиона «Ф-1» Себастьяна Феттеля , который оказывался в первой тройке 122 раза.

Больше только у двух семикратных: Михаэля Шумахера (155) и Льюиса Хэмилтона (202).

Хэмилтон и Ферстаппен дошли до контакта и выехали за пределы трассы в борьбе между собой, Льюис получил 10-секундный штраф

