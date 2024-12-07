Гран-при Абу-Даби-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Яс-Марина, Абу-Даби
7 декабря 2024 года
3-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.23,433 (16 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,193 (15)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,390 (18)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411 (17)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,438 (21)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,642 (18)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,660 (14)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,661 (14)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,665 (20)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,850 (17)
11. Юки Цунода («РБ») +0,910 (18)
12. Алекс Албон («Уильямс») +0,945 (15)
13. Пьер Гасли («Альпин») +0,975 (17)
14. Джек Дуэн («Альпин») +1,001 (17)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,020 (19)
16. Валттери Боттас («Заубер») +1,086 (16)
17. Лиам Лоусон («РБ») +1,086 (19)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,098 (20)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,235 (16)
20. Франко Колапинто («Уильямс») +1,333 (15)
Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий