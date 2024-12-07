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Гран-при Абу-Даби-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

7 декабря 2024 года

3-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.23,433 (16 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,193 (15)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,390 (18)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,411 (17)

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,438 (21)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,642 (18)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,660 (14)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,661 (14)

9. Шарль Леклер («Феррари») +0,665 (20)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,850 (17)

11. Юки Цунода («РБ») +0,910 (18)

12. Алекс Албон («Уильямс») +0,945 (15)

13. Пьер Гасли («Альпин») +0,975 (17)

14. Джек Дуэн («Альпин») +1,001 (17)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,020 (19)

16. Валттери Боттас («Заубер») +1,086 (16)

17. Лиам Лоусон («РБ») +1,086 (19)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,098 (20)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,235 (16)

20. Франко Колапинто («Уильямс») +1,333 (15)

Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжордж Расселл
logoОскар Пиастри
logoВалттери Боттас
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logoФеррари
logoПьер Гасли
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logoКарлос Сайнс
logoЧжоу Гуаньюй
результаты
logoФормула-1
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