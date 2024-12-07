«Ф-1» выложила фото 20 гонщиков перед финалом сезона. Ферстаппен и Расселл сели рядом
«Ф-1» поделилась групповой фотографией всех пилотов.
Все 20 гонщиков собрались для совместного фото на заключительном этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.
Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его соперник из «Мерседеса» Джордж Расселл, ведущие словесное противостояние в последние дни, расположились рядом в центре кадра.
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Фото: соцсети «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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