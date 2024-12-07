«Ф-1» выложила фото 20 гонщиков перед финалом сезона. Ферстаппен и Расселл сели рядом

«Ф-1» поделилась групповой фотографией всех пилотов.

Все 20 гонщиков собрались для совместного фото на заключительном этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу -Даби.

Лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен и его соперник из «Мерседеса » Джордж Расселл , ведущие словесное противостояние в последние дни, расположились рядом в центре кадра.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Норрис выложил фото с ужина гонщиков: «Тех двоих, о которых вы подумали, посадили максимально далеко друг от друга»

Фото: соцсети «Формулы-1»