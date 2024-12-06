Норрис выложил фото с ужина гонщиков: «Тех двоих, о которых вы подумали, посадили максимально далеко друг от друга»

Гонщики «Ф-1» собрались на традиционный ужин перед финалом сезона.

Ужин организовал Льюис Хэмилтон , покидающий «Мерседес » после Гран-при Абу -Даби, счет оплатил его экс-напарник Валттери Боттас , завершающий выступления за «Заубер».

Несколько пилотов выложили совместное фото, гонщик «Макларена » Ландо Норрис также высказался о мероприятии.

«Ужин-2024! И да, тех двоих, о которых вы подумали, посадили максимально далеко друг от друга», – написал британец, снабдив пост смеющимися эмодзи.

Журналист Адам Купер со ссылкой на одного из гонщиков сообщил , что Джордж Расселл из «Мерседеса» прибыл последним, и коллеги оставили ему место рядом с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Расселл отказался там сесть и передвинул стул в другое место.

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Фото: соцсети Ландо Норриса