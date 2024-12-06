Норрис выложил фото с ужина гонщиков: «Тех двоих, о которых вы подумали, посадили максимально далеко друг от друга»
Ужин организовал Льюис Хэмилтон, покидающий «Мерседес» после Гран-при Абу-Даби, счет оплатил его экс-напарник Валттери Боттас, завершающий выступления за «Заубер».
Несколько пилотов выложили совместное фото, гонщик «Макларена» Ландо Норрис также высказался о мероприятии.
«Ужин-2024! И да, тех двоих, о которых вы подумали, посадили максимально далеко друг от друга», – написал британец, снабдив пост смеющимися эмодзи.
Журналист Адам Купер со ссылкой на одного из гонщиков сообщил, что Джордж Расселл из «Мерседеса» прибыл последним, и коллеги оставили ему место рядом с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Расселл отказался там сесть и передвинул стул в другое место.
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Фото: соцсети Ландо Норриса
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