Шарль Леклер: «После хорошего ночного сна вернусь с вновь заряженными батареями. И нет, это не каламбур»
Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных практик Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, как чувствует себя после пищевого отравления.
«После сегодняшней ночи мне стало немного лучше. Знаю, что после хорошего ночного сна я вернусь завтра на трассу с вновь заряженными батареями. И нет, я не пытаюсь придумать каламбур (Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки из-за замены батареи – Спортс’’).
Надеюсь, мы сможем провести завтра хороший день, а потом совершить классный камбэк в воскресенье. «Макларены»? Да, к сожалению, они, похоже, быстрее, но мы знаем, как все быстро меняется в «Ф-1».
Нужно оставаться сфокусированными, помнить, что до клетчатого флага еще ничего не кончено. Сегодня у нас возникла проблема, и я не желаю трудностей другим. Нам нужно сконцентрироваться на себе и попытаться совершить нечто исключительное в воскресенье», – сказал Леклер.
Кроме того, Шарль поделился мнением об уходе Карлоса Сайнса из «Феррари». В Абу-Даби испанец пропустил первую практику, уступив место Артуру Леклеру – младшему брату Шарля.
«Последняя гонка с Карлосом? Да, это еще одна причина, из-за которой этот уик-энд ощущается как эмоциональные качели. Очевидно, что мы оба хотим добиться хорошего результата. Мы вместе смотрели первую практику и были слегка расстроены из-за случившегося.
Мы рассчитываем на помощь друг друга в попытке выиграть Кубок конструкторов. Хотя порой происходящее не подвластно твоему контролю – как сегодня.
У нас фантастические взаимоотношения. Мы выложимся на полную вплоть до последнего круга, чтобы завершить наилучшим возможным образом четыре года, проведенных вместе».
Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби из-за замены компонента двигателя
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