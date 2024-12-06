Шарль Леклер: «После хорошего ночного сна вернусь с вновь заряженными батареями. И нет, это не каламбур»

Леклер рассчитывает на победу «Феррари» в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных практик Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, как чувствует себя после пищевого отравления.

«После сегодняшней ночи мне стало немного лучше. Знаю, что после хорошего ночного сна я вернусь завтра на трассу с вновь заряженными батареями. И нет, я не пытаюсь придумать каламбур (Леклер потеряет 10 позиций на старте гонки из-за замены батареи – Спортс’’).

Надеюсь, мы сможем провести завтра хороший день, а потом совершить классный камбэк в воскресенье. «Макларены »? Да, к сожалению, они, похоже, быстрее, но мы знаем, как все быстро меняется в «Ф-1».

Нужно оставаться сфокусированными, помнить, что до клетчатого флага еще ничего не кончено. Сегодня у нас возникла проблема, и я не желаю трудностей другим. Нам нужно сконцентрироваться на себе и попытаться совершить нечто исключительное в воскресенье», – сказал Леклер.

Кроме того, Шарль поделился мнением об уходе Карлоса Сайнса из «Феррари ». В Абу-Даби испанец пропустил первую практику, уступив место Артуру Леклеру – младшему брату Шарля.

«Последняя гонка с Карлосом? Да, это еще одна причина, из-за которой этот уик-энд ощущается как эмоциональные качели. Очевидно, что мы оба хотим добиться хорошего результата. Мы вместе смотрели первую практику и были слегка расстроены из-за случившегося.

Мы рассчитываем на помощь друг друга в попытке выиграть Кубок конструкторов. Хотя порой происходящее не подвластно твоему контролю – как сегодня.

У нас фантастические взаимоотношения. Мы выложимся на полную вплоть до последнего круга, чтобы завершить наилучшим возможным образом четыре года, проведенных вместе».

Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби из-за замены компонента двигателя