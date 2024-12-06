Серхио Перес: «Пока мы не так быстры на квалификационном круге»

Перес отметил нехватку квалификационного темпа.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу -Даби, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся в первый день уик-энда.

«Было непросто. Особенно это касается темпа на квалификационном круге. Нам есть над чем работать. В то время как на длинной дистанции ситуация с темпом выглядит более многообещающей. Но да, в отношении квалификационного темпа нам нужно найти какое-то решение, чтобы настройки болида заработали. Мы много чего перепробовали, но пока в общую картину ничего не складывается.

Но я бы не сказал, что в данный момент машина работает как-то здорово. Просто мы не так быстры на квалификационном круге. И нам есть над чем работать», – рассказал Перес .

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