Дэвид Крофт: «Ферстаппен не матерился в комнате стюардов, как утверждал Расселл»

Крофт отреагировал на слова Расселла о мате Ферстаппена в адрес судей.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт посчитал неверными слова пилота «Мерседеса » Джорджа Расселла о коллеге из «Ред Булл » Максе Ферстаппене на Гран-при Абу -Даби.

«Мы пришли к стюардам, и за первые пять минут я не сказал ни слова, потому что они говорили только с Максом, и он уже был злым и матерился на стюардов», – сообщил гонщик о ситуации со штрафом, который получил Ферстаппен в Катаре.

«Прозвучало утверждение от Джорджа Расселла , что Макс матерился в комнате стюардов. По нашим данным, в комнате стюардов не было никакого мата от Макса Ферстаппена.

У него должно быть право ответить, ведь это серьезный комментарий от Джорджа», – возразил британский журналист.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?