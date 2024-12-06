Дэвид Крофт: «Ферстаппен не матерился в комнате стюардов, как утверждал Расселл»
Крофт отреагировал на слова Расселла о мате Ферстаппена в адрес судей.
Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт посчитал неверными слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о коллеге из «Ред Булл» Максе Ферстаппене на Гран-при Абу-Даби.
«Мы пришли к стюардам, и за первые пять минут я не сказал ни слова, потому что они говорили только с Максом, и он уже был злым и матерился на стюардов», – сообщил гонщик о ситуации со штрафом, который получил Ферстаппен в Катаре.
«Прозвучало утверждение от Джорджа Расселла, что Макс матерился в комнате стюардов. По нашим данным, в комнате стюардов не было никакого мата от Макса Ферстаппена.
У него должно быть право ответить, ведь это серьезный комментарий от Джорджа», – возразил британский журналист.
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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